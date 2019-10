Trieste | il killer dei poliziotti Alejandro Meran scaglia lavatrice contro gli agenti in

Il killer dei poliziotti di Trieste aggredisce un agente in carcere : Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne di origini dominicane accusato di aver ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella sparatoria avvenuta in Questura a Trieste lo scorso 4 ottobre, avrebbe dato in escandescenze in carcere mentre si trovava nei pressi delle docce, brandendo anche bastoni e minacciando gli agenti della Polizia penitenziaria che sarebbero intervenuti per calmarlo. Uno di loro avrebbe riportato contusioni. Una ...

Sparatoria Trieste - i precedenti del killer : “Meran è stato in carcere a Santo Domingo” : Sarebbero tre le inchieste aperte nei confronti di Alejandro Augusto Stephan Meran nel suo Paese d'origine. A Santo Domingo, secondo fonti de La Stampa, avrebbe scontato una condanna in carcere per traffico di sostanze stupefacenti. In Italia però che l’uomo ha ucciso i poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta risultava incensurato.Continua a leggere

Trieste - il video del killer che esce dalla Questura : La Polizia di Stato ha diffuso il video con le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate dentro e fuori dalla Questura di Trieste, quella in cui venerdì scorso è avvenuta la tragedia che ha portato alla morte di due poliziotti. Nel video si vede il killer Alejandro Stephan Meran che, dopo aver sparato e ucciso Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, prova a fuggire, arriva nell'atrio sparando ad altezza uomo, esce e prova ad aprire ...

Poliziotti uccisi a Trieste - la pista tedesca : si cercano legami del killer con gruppi criminali : Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato a vista da un agente della polizia penitenziaria di Trieste che ha il compito di sorvegliarlo 24 ore su 24 per evitare che commetta...

Trieste - le indagini portano in Germania : possibili legami del killer con gang criminali : Sulla sparatoria di Trieste, nella quale sono rimasti uccisi i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, continuano le indagini degli inquirenti. Una delle piste seguite porta in Baviera, a Sud della Germania, dove il killer Alejandro Augusto Stephan Meran aveva degli amici e si recava spesso: è possibile che l’uomo sia legato a qualche gang violenta.Continua a leggere

