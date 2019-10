Tragedia nella stazione di Agropoli | 16enne si lancia sotto il treno | morta

La Tragedia della tossicodipendenza torna nella vita di Demi Lovato. Il paradiso ha un nuovo angelo : Non è una vita facile quella di Demi Lovato La celebre pop artist che nel luglio del 2018 è stata ricoverata per overdose, tutti i giorni deve affrontare lo spettro della tossicodipendenza. Ora sta riacquistando le forze, sta continuando a seguire gli incontri ed è coccolata dalla sua famiglia. Scampato il pericolo, l’artista però deve comunque fare i conti con il dramma della tossicodipendenza, a causa della morte di un suo carissimo ...

Tragedia sfiorata a Vittoria : auto si schianta nella porta della chiesa : Una Bmw oggi pomeriggio per cause in corso di accertamento si è schiantata contro la porta della chiesa Sant'Antonio in piazza Calvario. 2 feriti

Tragedia nella nella notte - calciatore trovato morto nella sua auto [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nella notte, è morto il difensore olandese Kelvin Maynard. Il calciatore, che si trovava nella sua auto ad Amsterdam, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da due uomini in motorino. Il 32enne, originario del Suriname, è stato immediatamente soccorso ma non c’era ormai più nulla da fare. La polizia locale è ora alla ricerca di due sospetti che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell’agguato con uno ...

Lancia il figlio neonato nella scarpata - Tragedia a Benevento : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. E’ accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha Lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva ...

Pavia - Tragedia in azienda agricola : 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

Roma by Night Run - Tragedia nella mezza maratona della Capitale : podista muore dopo un malore : Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno ...