Torino | in Università lo sportello antiviolenza sulle donne | “Nessun luogo è immune Le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Uno spazio per essere ascoltate, aiutate e trovare la maniera di uscire dalle difficoltà e dalle violenze subite. È quello aperto oggi al campus Luigi Einaudi dell’diper tutte leche frequentano gli spazi dell’ateneo: studentesse, ricercatrici, docenti, impiegate o lavoratrici di ditte esterne. “Non c’è unalla violenza di genere – spiega Anna Zucca, presidente della onlus Emma che partecipa al progetto – L’, come tutti gli altri luoghi, non ne è”. Loè nato dalla collaborazione tra il gruppo di ricerca “Varco” (Violenza contro le: azione in rete per prevenire e contrastare) del Dipartimento di culture, politica e società e i centridella onlus grazie al sostegno della Regione Piemonte. “L’idea è sorta l’anno scorso nell’ambito di un convegno – ricorda Paola Maria Torrioni, docente di ...

