Titoli e aperture | il delitto Sacchi e le elezioni in Umbria nel racconto dei quotidiani

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dietro l'uccisione di Lucain un quartiere della Capitale, uno scambio di droga che il giovane stava acquistando con la fidanzata. In stato di fermo due giovani di Roma, uno dei quali denunciato dal fratello e dalla madre. E il voto di domani in, dalle 7 alle 23, dove non è previsto il ballottaggio. Perciò diventerà presidente della giunta regionale chi otterrà più voti. In corsa 8 aspiranti governatori, ma la partita è tra l'imprenditore alberghiero Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto da Pd e M5s, e Donatella Tesei, 61 anni, senatrice della Lega, appoggiata dal centrodestra unito. Per il nuovo governo è il primo test. CORRIERE DELLA SERA Luca ucciso, lite per la droga Rapinato mentre la comprava con la fidanzata. Fermati due ventenni LA REPUBBLICA Droga Capitale Non è stato lo scippo di uno zainetto a provocare l'omicidio di Lucama un acquisto di ...

