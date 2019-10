«The spy» rende giustizia a un vero eroe di Israele

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Fiamma Nirenstein La serie di Netflix racconta bene vita e morte di Eli Cohen, l'agente che mise in scacco la Siria La storia di Eli Cohen è meravigliosa, l'interpretazione di Sacha Baron Cohen stupefacente, ma le sei puntate di The spy (Netflix) sulla famosa spia troppo dolorose, forse, troppo vere, per potere essere digerite nel comune pasto delle serie televisive. Tant'èche con desiderio di delegittimazione, travestito da passione per l'action, svariate recensioni, e soprattutto quella del giornale Haaretz -che non si stanca mai di riportare tutto alla politica che gli interessa- aggredisce la serie dicendo senza veli: «finalmente eccone una che può piacere a Netanyahu». Che vergogna!, questa serie, per la memoria, per il senso (finalmente! dopo tanti film in cuichiede scusa e perdono di doversi difendere) di straordinarietà e di eroismo che comunica ...

