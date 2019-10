The Legend of Zelda brulica di mitologia celtica - articolo

Fonte : eurogamer

(Di sabato 26 ottobre 2019) "C'è un motivo per cui Link si veste sempre in verde." Laè leggermente differente dalla sua controparte Greca, Norrena ed Egizia. Nonostante siano presenti delle divinità anche nel pantheon Celtico, il folclore e i racconti che hanno attraversato i secoli si concentrano più sulle gesta di eroi ed eroine piuttosto che su dei e mostri. Prendete, ad esempio, la leggenda di Re Artù o i mitici racconti irlandesi riguardanti Cú Chulainn (Cucullino): non parlano dei soliti dei onnipotenti ma, piuttosto, di straordinari esseri umani.La serie di Theof, dal canto suo, si è sempre distinta per uno storytelling che presenta molti punti in comune con la tradizione. Per quanto esistano diverse iterazioni del nostro taciturno eroe vestito di verde, Link viene spesso rappresentato come un giovane ragazzo, incaricato di sconfiggere il malvagio Ganon. Le ...

