The CW ordina le stagioni complete di Batwoman e Nancy Drew

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dopo tre settimane dal debutto The CW hato ledelle novità. C’era da aspettarselo vista la natura del canale, e adesso c’è la conferma ufficiale: The CW hatoper due delle novità della nuova stagione televisiva:. Le primedi entrambe le serie saranno composte da 22 episodi, una decisione semplice per The CW presa dopo tre settimane dai debutti. Il motivo principale per cui la decisione è stata presa, sono gli ascolti differiti.è cresciuta del 73% nel target giovane 18-34 anni e 80% nel target adulti 18-49 anni dopo sette giorni dalla messa in onda.invece, che parte da un valore leggermente più basso, è cresciuta del 94% nel target adulti 18-34 anni e 114% nel target 18-49 anni, sempre dopo sette giorni dalla messa in onda. Un incentivo ulteriore al ...

CinemApp_Cinema : #Batwoman e #NancyDrew: The CW ordina una prima stagione da 22 episodi - movieplayer_it : #Batwoman e #NancyDrew: The CW ordina una prima stagione da 22 episodi - sonocoseserie : #Batwoman: The CW ordina la stagione completa -