Terremoto del 26 ottobre 2016 | tre anni fa la notte della polvere e della paura

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Animali ancora sfollati - la produzione di latte cala del 20%” : Dopo tre anni alla vigilia dell’inverno nelle zone terremotate, mucche e pecore sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie perché praticamente nessuna stalla danneggiata è stata ricostruita con un calo del 20% della produzione di latte. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma nel triste anniversario del 26 ottobre 2016 con centinaia di agricoltori che hanno ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...

Terremoto - il gran ballo del Tirreno ma il vulcano Marsili è innocente : Sulle coste calabre settentrionali l'hanno sentito molti residenti. A svegliarli alle 6.30 è stato un Terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel Mar Tirreno, a circa 30 chilometri di...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Terremoto : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Terremoto Calabria : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Tre scosse di Terremoto al largo della Calabria - la più forte magnitudo 4.4 : 3 scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi da Istituto Nazionale d Geofisica e Vulcanologia stamattina. La più forte di magnitudo 4.4

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria - paura a Rende e Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. Molte persone si sono precipitate in strada, soprattutto a Cosenza e ...

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria - paura in provincia di Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, paura in ...

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nella nuova bozza del decreto spariscono 725 milioni per zone colpite dal sisma del 2016 : Il decreto Terremoto inizierà l'iter alla Camera. Ma in una nuova versione del testo licenziato dal Cdm di lunedì non ci sono più 725 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che accompagnavano la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020 nelle quattro Regioni interessati dal sisma del 2016, cioè Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.Continua a leggere

Bio-on - Terremoto sulla startup della bioplastica : arresti e sequestri : Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on) Un terremoto si è abbattuto su Bio-on, la startup bolognese della bioplastica. Con l’accusa di “false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione di mercato” la Guardia di finanza ha fatto scattare misure cautelari per tre uomini di spicco della società emiliana, quotata al listino Aim di Borsa italiana (per le piccole imprese). L’operazione Plastic Bubbles, guidata ...

Luigi Di Maio - la rivolta del M5s diventa Terremoto in Parlamento : "Maggioranza fortemente ostile" al capetto : La rivolta nel Movimento 5 Stelle potrebbe avere un effetto catastrofico in Parlamento per Luigi Di Maio. Come riporta un retroscena molto articolato del Corriere della Sera sul "clima surriscaldato" tra i grillini, l'accelerazione imprevista del capo, con un durissimo comunicato contro Giuseppe Con

Terremoto - giornata della prevenzione sismica : ingegneri architetti e geologi in piazza : ingegneri, architetti e geologi esperti in rischio sismico in piazza per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione sismica e fornire informazioni su come migliorare la sicurezza delle case grazie ai contributi statali. Domenica 20 ottobre l’Ordine degli ingegneri, l’Ordine degli architetti ppc della Provincia di Perugia e l’Ordine dei geologi della Regione Umbria, con i propri professionisti, saranno presenti ...