Terremoto Calabria | scossa in provincia di Cosenza MAPPE e DATI

Terremoto Reggio Calabria - concessione contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati : Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari ...

Terremoto Calabria - esperto : “Ci si può difendere semplicemente costruendo case capaci di resistere” : “La Calabria è attraversata da un sistema di faglie in piena attività, che si sviluppa da nord verso sud, dal Massiccio del Pollino, attraversando la Valle del Crati, lo Stretto di Messina, fino a terminare al largo delle coste della Sicilia orientale. Nel passato queste faglie hanno originato i terremoti catastrofici Valle del Crati 1183, Reggio e Messina 1908 (oltre 120.000 morti), Calabria meridionale 1783 (35.000 morti), Calabria ...

Terremoto : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Terremoto Calabria : ripresa circolazione sulla linea ferroviaria Paola-Sapri : E’ ripresa alle 08:55, e sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Paola–Sapri, tra Diamante e Marcellina, sospesa alle 06:35 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un Terremoto avvenuto al largo della costa della Calabria. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a ...

Terremoto Calabria di 4.4 nel Tirreno : scuole chiuse - paura anche in Campania e Basilicata : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6.31 nel mar Tirreno, al largo di Scalea. Il sisma ha avuto profondità d 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti,...

Forte scossa in Calabria - esperto : “Si deve pensare al Terremoto quando non c’è” : Non ci sono segnalazioni di danni dopo la Forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 di questa mattina, con epicentro al largo della costa tirrenica della Calabria. “Facciamo un monitoraggio continuo sul territorio e abbiamo già sentito tutti i sindaci della fascia tirrenica cosentina – ha dichiarato all’Agi Michele Folino Gallo, che guida l’Unita’ operativa “Gestione dei Rischi Naturali e Antropici” della ...

Forte scossa di Terremoto in Calabria : paura e gente in strada : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata intorno alle 6:30 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. La scossa è stata registrata dall’Ingv ad una profondità di 11 chilometri ed è stata avvertita nell’area di Cosenza. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Il terremoto è stata avvertito in tutta la costa tirrenica della la provincia di Cosenza, fino in ...

Calabria - scossa di Terremoto all'alba : "Non ci sono danni" : Luca Sablone Poco dopo anche una seconda scossa, più lieve: arrivano rassicurazioni della protezione civile. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri-Paola Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea, con epicentro localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma in Calabria non avrebbe provocato alcun danno: lo si evince dai primi ...

Terremoto Calabria : scuole chiuse a Scalea - Amantea - Belvedere - Orsomarso - Verbicaro - Maierà - Buonvicino e Grisolia : In via precauzionale, per consentire le verifiche degli edifici, le scuole di alcuni Comuni vicini all’epicentro del Terremoto registrato al largo della costa della Calabria sono state chiuse: si tratta degli istituti di Scalea, Verbicaro, Maierà, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Buonvicino e Grisolia. Diversa decisione del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che, dopo aver effettuato, assieme ai responsabili degli uffici tecnici ...

Terremoto Calabria : scossa avvertita anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 vicino Scalea : sospeso traffico ferroviario. Avvertita anche nel Pollino : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità...

Terremoto oggi M 4.4 in Calabria/ Ingv ultime scosse : sciame sismico a Cosenza : Terremoto oggi M 4.4 in Calabria, Ingv ultime scosse: probabile sciame sismico in corso di fronte alla costa calabrese, a Cosenza

Calabria - Terremoto di magnitudo 4.4 in mare : nessun danno a cose o persone. Sospesa la circolazione ferroviaria tra Sapri e Paola : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 6.31 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese e non lontano da Scalea (cosenza), con epicentro a 11 chilometri di profondità. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno per accertare se siano stati provocati danni a cose o ...