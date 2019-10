Tennis | Next Gen ATP Finals 2019 | tutti i qualificati C’è Jannik Sinner | spettacolo

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) Si è ufficialmente delineato il quadro deialleGen ATP, il torneo di fine anno riservato ai migliori ottoti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostroche è entrato di prepotenza nella top-100 ad appena 18 anni. L’altoatesino ha usufruito della wild card che spetta al Paese ospitante, l’azzurro ha tutte le carte in regola per fare bella figura e ottenere un risultato importante. Il field sarà poi completato dal norvegese Casper Ruud, dal serbo Miomir Kecmanovic, dal francese Ugo Humbert e dallo svedese Mikael Ymer mentre il greco Stefanos Tsitsipas ha deciso di non partecipare perché si concentrerà sulla preparazione alle ...

