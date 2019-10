Tennis – Coach Bajin lascia Kiki Mladenovic | l’amarezza della tennista | “sono delusa

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019)ha deciso diredopo 6 mesi di lavoro: lata francese ha espresso la sua delusione sui social Dopo circa 6 mesi di lavoro insieme,ha deciso dire il suo posto nello staff di. Il sodalizio fra i due aveva portato buoni risultati, con lata francese rientrare fra le migliori 50 e in grado di raggiungere le semifinali a Zhengzhou e Mosca. Lata francese ha annunciato la notizia sui social,ndo trasparire una certa amarezza:moltodalla decisione di Sascha di non continuare il nostro rapporto lavorativo nell’anno prossimo. Mi è piaciuto lavorare insieme a lui, ho ottenuto delle belle vittorie e sento che il mio gioco sta tornando al livello migliore. Penso che ci fossero ancora dei traguardi da raggiungere insieme ma non posso cambiare la sua decisione. Per quanto mi riguarda, ...

ladychef62 : RT @TennisWorldit: Thiem: 'Roger Federer e Rafael Nadal sarebbero degli ottimi coach' - TennisWorldit : Thiem: 'Roger Federer e Rafael Nadal sarebbero degli ottimi coach' -