Tar blocca revoca protezione a "Ultimo"

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il provvedimento del ministero dell'Interno che annullava laper il colonnello Sergio De Caprio, il capitanoche arrestò il boss Totò Riina. I giudici hanno accolto il ricorso dell'avvocato Galletti. "De Caprio vive tuttora in una condizione di pericolo concreto e attuale. Non ci risulta che la mafia sia stata sconfitta", dice il legale.(Di sabato 26 ottobre 2019)