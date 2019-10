Taekwondo | Serbia Open 2019 | cinque italiani sul podio nelle categorie giovanili Vincono

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) È iniziato ildi, torneo internazionale di categoria G1. Oggi alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado si è svolta la prima giornata di gare, in cui si sono disputati tutti i combattimenti delle, mentre domani toccherà ai senior. Andiamo quindi a scoprire i risultati deglicompetizioni odierne. Partiamo dai cadetti, dove nei -49 kg vince Elia Torre. L’atleta dellaTricolore ha battuto 8-0 il serbo Vuk Mihajlovic, poi 17-5 l’altro serbo Uros Turkulj e 12-2 il bulgaro Mario Nikolov, approdando così in finale, dove ha sconfitto di misura per 3-2 il padrone di casa Zarko Krajisnik. Vengono invece eliminati al primo incontro Mattia Molin (+65 kg) e Letizia Biserni (-47 kg), sconfitti rispettivamente 18-5 dal polacco Wiktor Pajdzik e 8-7 dalla serba Andjela Sare. Passiamo quindi agli juniores, dove nei -63 kg troviamo due ...

