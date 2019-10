Su Sky Cinema Halloween ha una doppia veste Scary e Happy

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 26 ottobre 2019) Skyfesteggiacon un doppio formatosu SkySuspance esu SkyFamily Quanti volti ha? La festa del 31 ottobre nata nei paesi anglosassoni e diventata per lo più un’operazione commerciale/adolescenziale in Italia, può essere vissuta in tanti modi diversi, può far paura ma può anche divertire. Ecco che Skydal 26 al 31 ottobre dedica due canali a: SkySuspance avrà una programmazione dedicatamentre l’anima più giocosa è di SkyFamily. Ci saranno ben 3 prime visioni: sabato 26 ottobre alle 21.00, su SkyFamily andrà in onda La Figlia della sciamana 2 – Il dono del serpente, un film per tutta la famiglia che racconta le avventure fantastiche di Dina, giovane ragazza che ha ereditato abilità soprannaturali e magiche dalla ...

