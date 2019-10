Studentessa 18enne denuncia stupro

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Unadi 18 anni hato di essere stata violentata ieri a Rozzano (Milano) da uno sconosciuto che l'ha minacciata con un coltello mentre rientrava al campus universitario, dove alloggia. La giovane, di origine indiana e che vive a Manchester, si trova in Italia per un periodo di studio. I medici della clinica Humanitas hanno riscontrato elementi compatibili con l'abuso sessualeto.I carabinieri della compagnia di Corsico (Milano) sono a lavoro per verificare il racconto dellache ha riferito di essere stata violentata. Secondo quanto riferito dalla, gli abusi sarebbero avvenuti la notte scorsa in strada a Rozzano. Al momento la ragazza non ha ancora formalizzato una. Quando era in ospedale si e' limitata a raccontare quanto le e' accaduto ai medici e poi ai carabinieri.

