Stop ai pedaggi | lavoratori in cassa integrazione La Tangenziale | «Atto dovuto»

Autostrade : 2 mesi Stop aumento pedaggi : 21.37 Autostrade per l'Italia sospende "ulteriormente, in via volontaria", l'incremento tariffario relativo all'anno 2019 per altri 2 mesi. Lo comunica Aspi in una nota, spiegando che la decisione è stata presa dal CdA "in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".