Spiraglio per preti sposati | parola ora a Papa “Riconvocherò commissione su diaconato

Pogba Juventus - Spiraglio per gennaio : di mezzo una contropartita! : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato da “Tuttosport” nei giorni scorsi, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pogba. Un clamoroso ritorno difficile da concretizzare, ma non impossibile, specie dinanzi alle volontà del diretto interessato. Di fatto, tutto dipenderà dai programmi del centrocampista francese per gennaio. Bisognerà valutare l’andamento del Manchester United in campionato e la ...

Psg - si apre un nuovo Spiraglio per Neymar : può rescindere nel 2020 grazie ad una normativa FIFA [DETTAGLI] : Il desiderio di Neymar era quello di lasciare il Psg per tornare al Barcellona. La volontà del calciatore non ha coinciso con la chiusura dell’affare. La richiesta del Psg è stata ritenuta troppo alta dai blaugrana, che ad un passo dalla definizione si sono tirati indietro. Come riporta il “Mundo Deportivo“, gli avvocati di Neymar hanno studiato a lungo le normative FIFA alla ricerca di una scappatoia legale per risolvere ...