Sondaggio Agorà | Conte ha i giorni contati | valanga di voti | entro quando andrà a casa

Sondaggio Agorà - Conte ha i giorni in contati : valanga di voti - entro quando andrà a casa : Gli italiani sono già stanchi di questo governo e vorrebbero andare a votare subito dopo la Finanziaria. È questo, in sintesi, il risultato del Sondaggio Emg Acqua presentato alla trasmissione di Raitre Agorà. Intervistati per il programma condotto da Serena Bortone, quasi sei italiani su dieci, per

Sondaggio Agorà tra gli elettori M5s : meglio l'alleanza con la Lega o col Pd? Salvini se la ride : Nostalgia, nostalgia canaglia. Una nostalgia che in una certa misura, anche piuttosto evidente, emerge da un Sondaggio Emg Acqua proposto ad Agorà, la trasmissione di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3, nella puntata di giovedì 24 ottobre. Tra le varie rilevazioni, se ne proponeva

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5s : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C

Sondaggio di Masia per Agorà : "Matteo Renzi è inaffidabile". Si mette male per l'ex premier : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?". Questa la domanda posta agli elettori italiani da Fabrizio Masia, nel Sondaggio per Agorà. Il dato è sorprendente, non tanto perché la maggioranza reputa l'ex premier "inaffidabile", quanto pe

Pd : Sondaggio Agorà - dem in calo dopo scissione Renzi : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Pd in calo per effetto della scissione Renziana. Secondo un sondaggio di Agorà, i dem perdono il 2,8% nell’ultima settimana passando dal 23 al 20,2. Italia viva di Matteo Renzi è al 3,4%. Mentra la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda all’1,1. L'articolo Pd: sondaggio Agorà, dem in calo dopo scissione Renzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sondaggio di Masia per Agorà - cosa pensano gli elettori del Pd sull'addio di Renzi? Numeri preoccupanti : Non sono tempi semplici per Matteo Renzi. Quello che sembrava un periodo florido, potrebbe decretare la fine dell'ex premier. Secondo i Numeri definiti dal Sondaggio di Fabrizio Masia, per la maggioranza degli elettori del Partito Democratico Renzi non ha fatto bene a separarsi da Nicola Zingaretti.

Sondaggio Emg per Agorà - un partito di Giuseppe Conte arriverebbe al 21 per cento : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito arriverebbe al 21 per cento. A votarlo, tra gli elettori M5s, sarebbe il 17 per cento, contro il 10 degli elettori pentastellati che certamente non lo voterebbero, rivela un Sondaggio Emg Acqua presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Raitre. Rispett

Nessuna luna di miele per il governo - la Lega resiste in testa : il Sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...