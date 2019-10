Skate Canada 2019 oggi | Gran Prix pattinaggio artistico 26 ottobre | orari delle gare e

VIDEO Yuzuru Hanyu in buona forma si impone nel primo segmento di gara a Skate Canada : riviviamo il programma corto : L’alieno Yuzuru Hanyu è tornato. Il Campione Olimpico si è imposto agilmente nello short program di Skate Canada, seconda tappa del circuito Grand Prix in fase di svolgimento a Kelowna, nella British Columbia L’atleta allenato da Brian Orser ha incantato il pubblico realizzando salti di straordinaria qualità come il quadruplo salchow e il triplo axel, entrambi valutati con un grado di esecuzione stellare. Completando la combinazione ...

VIDEO Matteo Rizzo nono dopo lo short a Skate Canada 2019 : riviviamo il programma : short program da dimenticare quello di Matteo Rizzo, impegnato questa settimana nella seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020, Skate Canada. Il pattinatore allenato da Franca Bianconi ha infatti guadagnato la nona posizione a causa di un primo segmento di gara contrassegnato da due errori sanguinosi. Nello specifico l’atleta delle Fiamme Azzurre, malgrado un buon triplo axel, è atterrato a due piedi dal ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu incanta e si piazza al comando. Giornata storta per Matteo Rizzo : Sprazzi di meraviglia al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana Skate Canada 2019, seconda tappa della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Dopo una lunga attesa infatti la prima Giornata si è conclusa con il ritorno di Yuzuru Hanyu sul ghiaccio per lo short program maschile. L’alieno ha decisamente alzato il tiro, proponendo lo stesso layout ...

VIDEO Boikova-Kozlovskii sorprendono tutti e si impongono nello short a Skate Canada. Riviviamo il programma : Colpo di scena al Prospera Place di Kelowna, stadio del ghiaccio che sta ospitando Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico. Dopo lo short program delle coppie infatti a sorpresa si sono imposti i russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii. La coppia medaglia di bronzo agli scorsi Europei di Minsk ha convinto pubblico e giuria snocciolando elementi tecnici di qualità: dal triplo salchow in ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Boikova-Kozlovskii primi a sorpresa dopo lo short delle coppie. Terzi Tarasova-Morozov : Si è concluso con un esito sorprendente lo short program delle coppie d’artistico a Skate Canada, seconda delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento presso il Prospera Place di Kelowna (British Columbia). Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii si trovano infatti attualmente in testa ad una classifica cortissima. La coppia allenata da Artur Minchuk e Tamara ...

VIDEO Rika Kihira al comando dopo lo short program femminile a Skate Canada. Riviviamo la performance : Rika Kihira si è imposta nello short program individuale femminile a Skate Canada, seconda delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. L’atleta del Sol Levante si è distinta eseguendo un programma privo di sbavature di rilievo, ornato da un bel triplo axel, dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop e dal triplo rittberger. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sulle componenti ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Rika Kihira al comando dopo lo short femminile - You e Trusova inseguono. Disastro Medvedeva : Il Prospera Place, impianto sportivo della città canadese di Kelowna, sta ospitando questa settimana la seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. dopo la rhythm dance, gara inaugurale della giornata, sono scese sul ghiaccio per il programma corto le atlete della specialità individuale femminile. In un primo segmento dal contenuto tecnico elevato a spingersi in vetta alla classifica è stata la ...

VIDEO Hubbell-Donohue in testa dopo il primo segmento di gara a Skate Canada. Riviviamo la rhythm dance : Madison Hubbell e Zachary Donohue si trovano momentaneamente in testa alla classifica dopo la rhythm dance di Skate Canada 2019, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix. I danzatori statunitensi, pur pattinando una performance di livello inferiore rispetto a Skate America, hanno divertito il pubblico presente al Prospera Place di Kelowna eseguendo elementi di buona qualità come il pattern di Finnstep (livello 3) la serie di passi sulla midline ...

Pattinaggio di figura - Skate Canada 2019 : Hubbell-Donohue si impongono nella rhythm dance - secondi Gilles-Poirier : La rhythm dance, segmento più breve della danza sul ghiaccio, ha inaugurato la prima giornata di Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in scena presso il Prospera Place di Kelowna (British Columbia). Come da pronostico a portarsi al comando della classifica sono stati i danzatori statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue, già trionfatori a Skate America la settimana ...

Skate Canada 2019 oggi - Gran Prix pattinaggio artistico (25 ottobre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa sul ghiaccio : Si parte. Comincerà questa sera alle ore 20:00 italiane Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura, in scena presso il Prospera Place di Kelowna, nella British Columbia. La giornata sarà interamente dedicata ai segmenti brevi; si inizierà con la rhythm dance, con Hubbell-Donohue pronti a guadagnare il pass per le Finali di Torino, per poi passare all’entusiasmante gara ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo si prepara al debutto stagionale nello Skate Canada : L’Italia fa il suo esordio in stagione nel circuito di ISU Grand Prix con il giovane talento delle Fiamme Azzurre, in gara, tra gli altri, contro Yuzuru Hanyu e mosso dal sogno di centrare l’accesso alla Finale di Torino Si parte. Prende il via domani al Price Center di Kelowna, nella prima giornata di Skate Canada, la partecipazione dell’Italia a questa stagione di ISU Grand Prix. Dopo le soddisfazioni del circuito ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Matteo Rizzo incontra Yuzuru Hanyu. Battaglia annunciata tra Trusova e Kihira : Sarà una tappa di assoluto interesse Skate Canada 2019, secondo appuntamento della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura di scena presso il Prospera Place di Kelowna, nella British Columbia. I riflettori saranno principalmente puntati sulle competizioni delle specialità individuale, complice il coinvolgimento di pattinatori di valore assoluto. Nel singolo maschile infatti esordirà Il Campione Olimpico ...

Skate Canada 2019 - orari e programma giorno per giorno. Come vederlo in tv e streaming : Ultimi ritocchi al Prospera Place, stadio del ghiaccio di Kelowna, città canadese della British Columbia che questo fine settimana sarà la capitale del pattinaggio di figura con Skate Canada, seconda delle sei tappe del circuito ISU Grand Prix 2019-2020. L’evento ha un sapore speciale in quanto segna l’esordio nella serie dell’attesissimo Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, pronto a rispondere a distanza ai 299.09 registrati da ...

‘Ambesi winter corner’ : “Skate Canada crocevia per Hanyu e Rizzo. Shiffrin batterà presto Vonn” : Nuovo appuntamento con Ambesi winter Corner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. Come di consueto in questa sede verranno proposte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La seconda puntata è focalizzata sul pattinaggio di figura, con riflessioni legate a Skate America e anticipazioni in merito a Skate Canada. Inoltre si parla anche ...