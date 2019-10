Sinodo sull’Amazzonia | arriva il sì ai preti sposati Resta il no alle donne diacono “Ma

Sinodo sull’Amazzonia - arriva il sì ai preti sposati. No alle donne diacono. “Ma il celibato resta dono di Dio” : Il Sinodo apre ai preti sposati. Chiusura, invece, per le donne diacono. È quanto deciso dai quasi duecento padri sinodali che hanno partecipato all’assemblea speciale sull’Amazzonia svoltasi in Vaticano. Il paragrafo sui preti sposati, benché approvato con la maggioranza dei due terzi richiesta, è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti contrari, 128 placet contro 41 non placet. Alla fine è stata scelta una strada diversa ...

Sinodo sull’Amazzonia - due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli uomini sposati ordinati preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...

Papa Francesco apre il Sinodo sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono” : Papa Francesco con la messa nella Basilica vaticana ha aperto l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano da oggi al 27 ottobre 2019. “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo”, ha detto nell'omelia.Continua a leggere