Sinodo per l’Amazzonia | i vescovi dicono sì ai preti sposati

Preti sposati - sì del Sinodo dei vescovi per le zone in cui scarseggiano i sacerdoti : Si apre uno spiraglio per l'ordinazione sacerdotale di persone sposate. Non sono i "viri probati", ovvero persone riconosciute dalla comunità ma prive di una formazione...

Sinodo dei vescovi apre ai preti sposati : “Sì a sacerdozio per diaconi con famiglia” : Gli elementi che emergono nel documento finale del Sinodo dei vescovi per l'Amazzonia. Il Sinodo chiede a Papa Francesco l'ordinazione di "uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile". Nessun passo in avanti per le donne: rimandata la questione del diaconato.Continua a leggere

Preti sposati - sì del Sinodo dei vescovi per le zone in cui scarseggiano i sacerdoti : Si apre uno spiraglio per l'ordinazione sacerdotale di persone sposate. Non sono i "viri probati", ovvero persone riconosciute dalla comunità ma prive di una formazione...

Schönbon : «Grido del Sinodo : per salvare il mondo serve una conversione ecologica» : L’arcivescovo di Vienna: «L’uomo da solo non ha la forza di evitare la distruzione del pianeta». Prudenza sui viri probati e passi avanti sul ruolo delle donne

Sinodo sull’Amazzonia - due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli uomini sposati ordinati preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...

Sinodo per l'Amazzonia - il femminismo debutta in Vaticano : Francesco Boezi Dalle "suore sacerdotesse" alle rivendicazioni per gli incarichi di vertice: il Sinodo panamazzonico si confronta con il femminismo cattolico "Servono più donne in posizioni di leadership, come condivisione dei nostri doni, talenti e carismi". A dirlo non è stata una leader del femminismo durante una manifestazione, ma una suora nel corso del Sinodo panamazzonico. La controversia non è nata il sei ottobre scorso, con ...

Sinodo - Nobel per la Pace : “Il negazionismo climatico è minaccia più grande” : “Il negazionismo climatico è la minaccia più grande”. Cosi’ Carlos Alfonso Nobre, Premio Nobel per la Pace 2017 durante un briefing sul Sinodo dell’Amazzonia. “La voce della scienza è solida”, ha aggiunto sottolineando che il negazionismo “non viene dalla maggioranza delle persone. E’ una parte piccola della popolazione, arriva da interessi economici. E’ lo stesso modello economico che porta ...

Sinodo per l’Amazzonia : dal WWF “rispetto e ascolto per il lavoro dei vescovi - impegno per la cura della casa comune” : Il WWF segue con profondo rispetto e attenzione, attraverso i canali ufficiali, i lavori dell’assemblea dei vescovi per l’Amazzonia, che continua a bruciare. Il Sinodo, un appuntamento di carattere profondamente religioso, dedica grande attenzione rispetto ad una delle grandi emergenze ambientali che affliggono il Pianeta e rappresenta un incrocio e un approfondimento di istanze e temi su cui, prima e dopo l’enciclica Laudato Sii, le strade si ...

Il Papa apre il Sinodo per l'Amazzonia : "No a nuovi colonialismi" : Giuseppe Aloisi Papa Francesco inaugura il Sinodo panamazzonico, ribadendo il suo "no" ai "nuovi colonialismi". C'è stato spazio pure per ribadire l'urgenza di una "ecologia integrale" Papa Francesco ha dato il via al Sinodo panamazzonico, quello che può modificare il corso della storia della Chiesa cattolica. Soprattutto perché, tra le ipotesi di discussione, c'è quella dell'estensione del celibato a un particolare tipo di laici, i ...

Sinodo per l'Amazzonia - arriva un'altra critica dai ratzingeriani : Giuseppe Aloisi Gli allievi di Ratzinger a convegno. E il cardinale Gherard Mueller parla di un rischio: il "disastro di un’ulteriore secolarizzazione della Chiesa…" Il cardinale Gherard Ludwig Mueller, in relazione tanto al Sinodo panamazzonico quanto al concilio interno dell'episcopato tedesco, ha parlato di un possibile "disastro", ossia di una "un’ulteriore secolarizzazione della Chiesa…”. L'ex prefetto della Congregazione per la ...

Sinodo - Papa Francesco nel mirino : il piano per permettere il matrimonio tra preti : La battaglia è già iniziata da tempo, ma alla vigilia dei lavori del Sinodo speciale sull' Amazzonia e una ecologia integrale sull' ambiente e la sua protezione, la polemica si fa più accesa. E si allunga la lista di cardinali e uomini importanti della gerarchia ecclesiale che puntano il dito contro