Sinodo dei vescovi apre ai preti sposati | “Sì a sacerdozio per diaconi con famiglia”

Preti sposati - sì del Sinodo dei vescovi per le zone in cui scarseggiano i sacerdoti : Si apre uno spiraglio per l'ordinazione sacerdotale di persone sposate. Non sono i "viri probati", ovvero persone riconosciute dalla comunità ma prive di una formazione...

Sinodo sull’Amazzonia - due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli uomini sposati ordinati preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...

GIOVANNI SCIFONI/ 'Sinodo dei Giovani col Papa - è stato stupendo' - Vieni da me - : GIOVANNI SCIFONI tra carriera e vita privata nella lunga intervista a Vieni da me: 'Conosco mia moglie da sempre. Altri figli, perchè no?'.

Sinodo per l’Amazzonia : dal WWF “rispetto e ascolto per il lavoro dei vescovi - impegno per la cura della casa comune” : Il WWF segue con profondo rispetto e attenzione, attraverso i canali ufficiali, i lavori dell’assemblea dei vescovi per l’Amazzonia, che continua a bruciare. Il Sinodo, un appuntamento di carattere profondamente religioso, dedica grande attenzione rispetto ad una delle grandi emergenze ambientali che affliggono il Pianeta e rappresenta un incrocio e un approfondimento di istanze e temi su cui, prima e dopo l’enciclica Laudato Sii, le strade si ...