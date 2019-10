Sicilia | la Regione continua a puntare forte sui cavalli | altri 5 milioni e mezzo per la

Sicilia : Regione potenzia organico Istituto del vino dell'olio : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Prosegue in Sicilia l’azione di consolidamento e rilancio dell’Irvo, l’Istituto regionale del vino e dell’olio, messa a punto dal governo Musumeci. "Dopo il risanamento finanziario operato anche attraverso iniziative di carattere legislativo - che hanno ripianato del t

Allerta rossa in Sicilia - violenti nubifragi a Castelvetrano e Mazara del Vallo : scuole chiuse e massima attenzione in tutta la regione [VIDEO] : massima Allerta in Sicilia dove per le prossime ore è prevista una criticità rossa, che provocherà violenti nubifragi e fenomeni estremi, tanto da spingere quasi tutti i sindaci dei comuni della regione a mantenere, per domani 25 Ottobre, le scuole chiuse. Già stasera il maltempo si sta facendo sentire nel versante occidentale, in particolare nel Trapanese dove sia a Castelvetrano che a Mazara del Vallo si stanno verificando violenti ...

Sicilia : Musumeci - 'a chi verrà dopo consegnerò Regione diversa' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "consegnerò a chi verrà dopo, se altri verranno dopo, una Regione diversa da quella che ho trovato". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all'Ars.

Anche la Regione Siciliana cerca Joseph Mifsud : Mauro Indelicato Joseph Mifsud nel giorno della presentazione all'Università di Agrigento Secondo la corte dei Conti di Palermo, Joseph Mifsud è responsabile di danno erariale nei confronti della Regione Siciliana per fatti risalenti all'epoca del suo incarico di presidente del Consorzio Universitario di Agrigento A livello internazionale è oramai noto per i rapporti con George Papadopoulos, il consigliere di Donald Trump ...

Sicilia : edilizia residenziale - Zafarana (M5S) - 'Regione sia meritocratica con Comuni' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "La Regione sia meritocratica nei confronti dei Comuni" per l'impiego dei 22 milioni di euro previsti dallo Stato per l'edilizia residenziale sociale. A chiederlo è la deputata del M5S all'Ars Valentina Zafarana che ha presentato un'interrogazione per conoscere i crite

Sicilia : Ars - martedì dibattito su situazione finanziaria Regione : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - E' stato rinviato alla seduta di martedì 22 ottobre, alle 16, il dibattito all'Ars sulla situazione finanziaria della Regione. Oggi Sala d'Ercole ha discusso interrogazioni e interpellanze della rubrica Istruzione e Formazione. In Aula era presente l'assessore al ramo

Sicilia : Ars - martedì dibattito su situazione finanziaria Regione : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato rinviato alla seduta di martedì 22 ottobre, alle 16, il dibattito all’Ars sulla situazione finanziaria della Regione. Oggi Sala d’Ercole ha discusso interrogazioni e interpellanze della rubrica Istruzione e Formazione. In Aula era presente l’assessore al ramo Roberto Lagalla. L'articolo Sicilia: Ars, martedì dibattito su situazione finanziaria Regione sembra essere il ...

Sicilia - la Regione punta sui cavalli : il presidente Musumeci spende mezzo milione per portare l’equitazione nella sua Militello : Il governo della Regione Siciliana punta sui cavalli. Lo fa riportando nell’Isola la Coppa degli assi, una manifestazione internazionale di salto ad ostacoli che per trentadue anni si era svolta a Palermo. Fino al 2011: poi la coppa aveva “traslocato” in Veneto. E da lì torna adesso in Sicilia: la prossima edizione, infatti, si terrà nei prossimi giorni nella tenuta di Ambelia, nel territorio di Militello Val di Catania. Il paese, in ...

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta (2) : (AdnKronos) - E' invece scaduto il 7 ottobre il bando per le agevolazioni ai Comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei Rifiuti organici. A disposizione ci sono 16 milioni per l’acquisto di compostiere e attività di informazione. Dopo aver presentato la domanda di partecipazione, i Comu

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia, su input del presidente Musumeci, ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei Rifiuti. Il termine ultimo era fissato per il 15 ottobre. Il provvedime

Sicilia : nuove divise alla Regione - esposto Codacons a Corte dei Conti : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - Il caso delle nuove divise ai dipendenti della Regione Sicilia finisce al vaglio della magistratura contabile. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Corte dei Conti della Sicilia affinché apra un'indagine sulla vicenda, verificando "la congruità de

Sicilia - dissesto idrogeologico : la Regione interviene a Carlentini : Una trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti utili alla messa in sicurezza del centro storico di Carlentini, nel Siracusano. Ma solo oggi la situazione si è sbloccata, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E’ stata infatti aggiudicata al raggruppamento di professionisti coordinato dalla Eidos ...

Manager si fa rimborsare cena da 700 euro dalla Regione Sicilia : distillati e vini da 150 euro : Massimo Provenza, direttore amministrativo della Fondazione orchestra sinfonica Siciliana, ha messo in nota spese per l'ente un conto pagato in un ristorante romano di 699 euro. Oltre al cibo prelibato ha pagato tre bottiglie di vino 156 euro e tre bicchieri di distillato 15 euro ciascuno.Continua a leggere

Editoria : crisi al Giornale di Sicilia - un tavolo alla Regione (2) : (AdnKronos) - Tre le proposte avanzate dalla Slc Cgil Palermo: la digitalizzazione dell'archivio storico, che metterebbe a disposizione del mondo i 160 anni di storia del Giornale; l'accesso ai fondi di Agenda digitale europea, di Agenda digitale Sicilia e del programma quadro Europa creativa, che f