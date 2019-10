Si accorge che il gatto ha una zecca | gliela toglie e le accade una cosa orribile

Governo : Meloni - ‘cadranno senza neanche accorgersene’ : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il Governo cadrà nella sua mestizia, nella sua inutilità, ad un certo punto si incarteranno talmente tanto che andranno a casa e neanche se ne saranno accorti”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo Governo: Meloni, ‘cadranno senza neanche accorgersene’ sembra essere il primo su Meteo ...

Donna decide di staccare la spina a malato terminale ma poi si accorge che non è il fratello - che era vivo e vegeto : Aveva creduto che il fratello fosse un malato terminale. La Donna era andata in ospedale e aveva visto l’uomo, che credeva fosse il fratello, immobile e col viso tumefatto, la sorella così aveva deciso di farla finita e porre termine a quell’immane sofferenza. Così la Donna ha deciso di staccare la spina al paziente che riteneva fosse il fratello. L’uomo era ricoverato nel reparto intensivo dell’ospedale St. Barnabas di New ...

La polizia rimuove una macchina parcheggiata male e non si accorge che dentro c’è la bara con il cadavere : Una vicenda che potremmo definire macabra quella accaduta a New York dove la polizia ha visto che una macchina era parcheggiata male, ha chiamato il carro attrezzi e l’ha fatta portare via sequestrandola. La polizia, ligia al suo dovere non si è accorta, però, che dentro c’era la bara con un cadavere. La macchina, infatti, era parcheggiata fuori da una agenzia di pompe funebri e aveva il regolare pass che le permetteva di stare, però, ...

Va a mangiare un panino e si accorge che il prezzo è aumentato - quello che fa è sconvolgente : Un uomo si è recato in una paninoteca e ha ordinato sette Beefy Crunch Burrito . Poi ha visto che il prezzo non era più quello che lui conosceva e cioè 99 centesimi ma era aumentato: 1,49 dollari. A quel punto ha preso dall’hotel dove stava soggiornando, il Beefy Crunch Burrito il fucile ad aria compressa che era nella sua stanza e ha raggiunto il proprietario che era nel parcheggio e lo ha colpito. Quest’ultimo ha immediatamente ...