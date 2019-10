SCUOLA Lo sguardo nuovo che reclamano i giovani in crisi

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 26 ottobre 2019) Alla Convention Diesse "Farenell'epoca del cambiamento" si è parlato di come un prof possa e debba ripensarsi per essere interlocutore dei

lofioramonti : Sono molto felice di inaugurare a Taranto l’anno scolastico. Una manifestazione dedicata all’ambiente marino e al p… - DecidiTW : RT @CremitTW: Autonomia del corpo, dello sguardo e di pensiero: i tre interventi della mattinata si implicano in una circolarità perfetta.… - kksarangx1 : @taetaetaetaekok I FEEL YOU Me: fa uno sguardo di appezzamento Mamma: chi guardi? Un tuo compagno di scuola? Me:… -