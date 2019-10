Sci alpino | Gigante Soelden 2019 | Mikaela Shiffrin subito davanti nella prima manche

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Brignone è terza! Shiffrin subito davanti. Stupisce “baby” Robinson : è seconda. Lontana Bassino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26: Non perde troppo nella seconda parte Hector che è nona, davanti a Bassino, a 1″93 da Shiffrin 10.25: La svedese Hector all’intermedio ha un ritardo di 1″78, tante imprecisioni sul muro 10.25: Lontana dalle prime una Brem poco efficace: 2″52 di ritardo per lei, 12ma 10.24: La austriaca Brem ha un ritardo di 1″47 all’intermedio 10.23: Limita i ...

Sci alpino - a che ora inizia la seconda manche del gigante femminile? Programma - tv e streaming a Soelden : Dopo aver assistito all’esordio ufficiale della nuova stagione, rappresentato dalla prima manche del gigante femminile di Soelden valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020, le atlete torneranno in scena alle ore 13.00 per la seconda manche, che andrà a comporre il primo podio dell’annata. Un anno fa a vincere fu la francese Tessa Worley, davanti a Federica Brignone e Mikaela Shiffrin che cercherà subito i primi punti ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : comanda Shiffrin! La baby Robinson è seconda. Terza Brignone - lontana Bassino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19: Haaser chiude con un ritardo di 2″46 dalla statunitense: è nona 10.18: L’austrica Haaser ha 1″76 di ritardo, qualche problema nel muro per lei 10.17: Ritardo abissale per la transalpina che chiude nona a 4″17 da Shiffrin 10.17: La francese Frasse Sombet ha un ritardo di 3″32 all’intermedio 10.15: E’ seconda la neozelandese Robinson! Chiude con ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : dominio Shiffrin! Brignone è seconda. Lontana Bassino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13: La norvegese Lysdahl all’intermedio ha un ritardo di 1″26 10.12: L’azzurra Bassino non riesce a limitare i danni ed è solo sesta a 2″04 dalla Shiffrin 10.11: Bassino combatte sul muro ma ha 1″32 di ritardo. Troppo 10.11: In gara Marta Bassino 10.10: Brignone guadagna addirittura nel finale! E’ seconda con 86 centesimi di ritardo rispetto alla ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Brignone e Bassino le carte da podio per l’Italia - sarà dominio Shiffrin? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Fa relativamente caldo sul Rettenbach, 7 greadi, le condizioni della neve comunque sono buone, si assisterà ad una gara regolare e la speranza è che la pista tenga fino alla fine visto che Sofia Goggia parte con il 64, terz’ultima 9.48: Mikaela Shiffrin è la grande favorita per la vittoria finale ma attenzioone a Vlhova, che lo scorso anno ha avvicinato (e a volte anche battuto) la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : nasce la classifica riservata ai paralleli. Velocisti quasi tagliati fuori nella corsa alla generale : Il calendario della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile che sta per cominciare conferma il trend degli ultimi anni, nei quali il numero totale di gare è sempre più sbilanciato a favore degli slalomisti rispetto ai discesisti. Prendendo in considerazione gli ultimi quattro inverni, quello con la più alta percentuale di discese o superG disputate sul totale delle gare è stato il 2015-2016, con 19 gare veloci su 44, il 43%. E per ...

Sci alpino - pettorali di partenza gigante femminile Soelden 2019 : la startlist completa. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile scatta in Austria: si gareggerà a Soelden con le donne del circuito maggiore. Tutte in pista domani, sabato 26, alle ore 10.00, quando le atlete affronteranno a prima manche dello slalom gigante, mentre la seconda discesa è prevista alle ore 13.00. In gara per l’Italia oltre a Sofia Goggia, ben altre sette ragazze. Di seguito il Programma completo dello slalom gigante femminile di Soelden con ...

Sci alpino - tutto pronto per la 1ª tappa di CdM a Soelden : le parole delle azzurre alla vigilia : In casa azzurra grandi aspettative sono riposte su Federica Brignone, capace di vincere il gigante nel 2015 e di centrare il secondo posto nella passata stagione La prima tappa della Coppa del mondo regala sempre forti emozioni: l’attesa è tanta e non manca mai la curiosità di conoscere le reali condizioni delle avversarie. Senza dimenticare quel pizzico di imprevedibilità, che rende le gare di Soelden sempre suggestive e ricche di ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2019 : Pinturault e Kristoffersen favoriti - difficile puntare al podio per l’Italia : Il gigante di Soelden di domenica aprirà la 54esima edizione della Coppa del Mondo maschile che vedrà l’assenza del suo re incontrastato degli ultimi otto anni, Marcel Hirscher. Il 30enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese lascerà un vuoto enorme nel Circo Bianco anche per quanto riguarda la gara sul ghiacciaio del Rettenbach, nella quale è salito sul podio nelle ultime cinque edizioni disputate dal 2012 al 2016, con una vittoria nel 2014. ...

Sci alpino - troppa nebbia a Soelden : cancellata la sessione di sci libero in pista per le donne : La nebbia rovina il venerdì di Soelden, annullata la sessione di sci libero in pista per le donne La sessione di sci libero in pista per le donne, prevista per la giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 10, è stata cancellata. Tutta colpa della nebbia, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma odierno, proprio alla vigilia della gara di apertura della Coppa del Mondo 2019/2020. Domani infatti, le donne si sfideranno nel ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 : anche Federica Brignone e Marta Bassino tra le candidate alla vittoria : E’ tutto pronto a Soelden per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 con la classica gara d’apertura, il Gigante femminile, che si disputerà domani. Tante le favorite, come sempre, in questa specialità che resta una delle più spettacolari ed equilibrate in campo femminile, anche se a nostro modestissimo avviso non come le gare veloci. Le principali candidate alla vittoria sono la statunitense Mikaela Shiffrin, vincitrice ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2019 : orari delle gare - canali tv - streaming e palinsesto : Si parte! La Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino è pronta a scattare! Da domani, infatti, il ghiacciaio austriaco di Soelden sarà teatro del primo fine settimana di gare della stagione. Come traduzione uomini e donne saranno impegnati in un gigante che ci permetterà di capire chi si è presentato alla nuova annata nelle condizioni migliori. Sul fronte maschile vedremo chi saprà emergere dopo il ritiro di Marcel Hirscher, mentre tra le donne ...

Sci alpino - la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere dopo tre anni : si gareggia il 18 e il 19 gennaio : Tre anni dopo la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere, appuntamento per il 18 e 19 gennaio 2020 La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna a Sestriere. Grazie al supporto della Regione Piemonte ed al fondamentale ruolo della FISI nell’ambito della stesura dei calendari internazionali, le montagne olimpiche e le piste della Vialattea saranno nuovamente protagoniste. dopo il successo dell’edizione del 2016, le atlete migliori al Mondo ...