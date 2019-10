Sardegna | il governatore leghista Solinas indagato per abuso d’ufficio dopo aver nominato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il presidente della RegioneChristiandalla Procura di Cagliari perd’ufficio. A riportare la notizia è il quotidiano l’Unione Sarda. Le indagini riguardano la nomina dei due consulenti che ilsardo-ha voluto nel suo staff a partire dalla scorso giugno. Si tratta del geometra Franco Magi e del perito tecnico Christian Stevelli, militanti del Partito Sardo d’Azione e fedelissimi di. “Un atto dovuto”, è come dal palazzo di giustizia considerano l’apertura di un fascicolo. Per l’incarico di consulenti percepiranno poco meno di 100mila euro l’anno, circa 6mila euro netti al mese, per i prossimi cinque anni. Costo totale per le casse pubbliche: 986mila euro. I compensi sono stabiliti da una legge regionale del 1988, la stessa che fissa paletti specifici per la cooptazione dei ...

