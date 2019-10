Sara Cardin | «Col karate ho scoperto me stessa»

Milano Boxing Night – Daniele Scardina è carico : “Achergui dice che sarà una guerra? Bene - sono pronto” : Daniele Scardina pronto alla difesa del titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Ilias Achergui: il pugile italiano è pronto alla ‘guerra’ Successo superiore alle aspettative per la conferenza stampa della Milano Boxing Night svoltasi oggi alla Terrazza Duomo 21 in Piazza del Duomo a Milano. Decine di giornalisti e fotografi delle più importanti testate nazionali sono intervenuti per ascoltare il campione ...