Santa Monica Studio da il benvenuto a Medievil con un' esilarante vignetta

Fonte : eurogamer

(Di sabato 26 ottobre 2019) Kratos ha sempre fatto a botte con i non-morti, per cui dopotutto lacelebrativa dinon ci sorprende poi molto.Come possiamo vedere, infatti, gli sviluppatori dihanno commemorato il lancio di, da oggi disponibile su PS4, con una simpaticaraffigurante proprio Kratos, il figlio Atreus e il non-morto Sir Daniel Fortesque.Atreus in particolare si accinge a difendere Sir Daniel Fortesque, mentre Kratos viene raffigurato in una posa dinamica, intento a calare la sua famigerata ascia sul povero Sir Fortesque. "Un Draugr! Stai indietro, ragazzo" urla Kratos al figlio, mentre quest'ultimo cerca di spiegare le buone intenzioni del non-morto: "No! E' un amico!".Leggi altro...

