Salvini contro i preti e insegnanti | “Sogno un paese dove prefi fanno Messa e gli

Zingaretti - il Pd vede il disastro in Umbria. La prova? Il comizio contro Salvini "ubriacone del Papeete" : Per resistere all'assedio di Matteo Salvini, il segretario del Pd Nicola Zingaretti le prova tutte, compresi gli insulti. "Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del Papeete all'abolizione del superticket della sanità", ha arringato la folla Zingaretti dal palco del suo comizio

"Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro". A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega.

Il Viminale archivia la politica "porti chiusi" dell'era Salvini e apre a un nuovo dialogo sul tema dell'immigrazione. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha infatti incontrato questa mattina le organizzazioni impegnate nella azioni di salvataggio nel Mediterraneo. Una riunione, che secondo le fonti, viene definita come un "Primo passo per l'avvio di una interlocuzione diretta tra le

L'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì sera a Roma, ha scosso la Capitale e l'intero Paese. L'idea che qualcuno possa barbaramente essere ucciso solo per aver provato a difendere la propria fidanzata da uno scippo, regala un senso di inquietudine. A margine di ciò si è innescata una polemica politica che ha coinvolto l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e esponenti dell'attuale maggioranza giallorossa.

Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini

Salvini - contro Conte solo mugolii. Mi sa che la ‘Bestia’ è andata fuori giri : Nello spogliatoio della palestra, dove tento inutilmente di mantenermi in forma, incontro ogni tanto un poliziotto della locale Questura; una persona civile con cui scambio qualche chiacchiera amichevole. Basta non toccare il tasto Matteo Salvini, che scopro essere diventato il mito suo e dei suoi colleghi in quanto – sempre a detta del celerino – “sta dalla parte dei veri italiani”. In questa fase storica, quando la cultura popolare ...

Omicidio a Roma - scontro sulla sicurezza. Salvini : «Colpa dei tagli». Ira di Conte : «Miserabile» : Roma Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due...

Matteo Salvini contro preti - insegnanti e magistrati : “La smettano di fare politica” : L'ex ministro dell'Interno non accetta le contestazioni durante un'iniziativa elettorale vicino a Perugia. Poi Salvini attacca anche l'alleanza giallorossa, che correrà insieme per le elezioni in Umbria: "Hanno capito che quello di domenica è un voto politico e sanno che prenderanno una mazzata che se la ricorderanno per 50 anni. Li spianiamo".Continua a leggere

"Chi specula in questo modo in campagna elettorale è un miserabile". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così alle parole di Matteo Salvini che sulla vicenda del 24enne ucciso a Roma aveva detto: "Fa male vedere l'insicurezza che regna nella capitale, guidata dal M5s, e dopo i tagli alle forze dell'ordine decise da Conte, Zingaretti e Renzi".

Il mondo della politica si infervora sull'omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l'ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia", ha dichiarato il leader

Il premier Giuseppe Conte ha attaccato Matteo Salvini sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo assassinato a Roma dai rapinatori che gli hanno sparato alla testa per aver cercato di difendere la sua fidanzata. "Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del ge

