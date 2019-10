Rugby | storia dei Brancaleoni | la squadra dove giocano persone con disabilità fisica e

Mondiali di Rugby 2019 - Inghilterra nella storia : battuta la Nuova Zelanda : I Mondiali di rugby 2019 fanno registrare l'eccezionale impresa sportiva dell'Inghilterra. La nazionale dei 3 leoni, al termine di una vera e propria battaglia ha battuto i campioni in carica della Nuova Zelanda con il punteggio di 19-7. Un risultato che permette ai ragazzi di Eddie Jones di volare in finale nella rassegna iridata in corso a Yokohama in Giappone, estromettendo gli All Blacks, detentori di 3 titoli.Continua a leggere

Rugby - Mondiali 2019 : Sudafrica-Canada 66-7 - sfida senza storia a Kobe : Altro che i 60 minuti senza mischia con l’Italia, la vera sfida no contest va in scena a Kobe, dove la differenza tra Springboks e Canada è imbarazzante. 18 minuti è il tempo che serve al Sudafrica per portare a casa il punto di bonus, poi è solo una questione di pallottoliere. Bastano due minuti e pochi secondi al Sudafrica per aprire le marcature a Kobe, con Snyman che dà il via con un netto break, poi Elton Jantjies libera Damian de ...

Rugby - Mondiali 2019 : Sudafrica-Canada 66-7 - sfida senza storia a Kobe : Altro che i 60 minuti senza mischia con l’Italia, la vera sfida no contest va in scena a Kobe, dove la differenza tra Springboks e Canada è imbarazzante. 18 minuti è il tempo che serve al Sudafrica per portare a casa il punto di bonus, poi è solo una questione di pallottoliere. Bastano due minuti e pochi secondi al Sudafrica per aprire le marcature a Kobe, con Snyman che dà il via con un netto break, poi Elton Jantjies libera Damian de ...

LIVE Italia-Sudafrica Rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’impresa della storia per un sogno chiamato quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Oggi appuntamento con la storia per la Nazionale italiana: sfida al Sudafrica per conquistare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. 11.10 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby internazionale. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – La formazione del Sudafrica – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Sudafrica vs Italia : una storia di passione e imprese : Sudafrica vs Italia: dalla prima volta all’Olimpico di Roma all’impresa di Firenze La prima volta fu all’Olimpico di Roma, pochi mesi dopo lo scatto di una delle foto simbolo del XX secolo – Nelson Mandela che consegna la Webb Ellis Cup a Francois Pienaar – era stata scattata: l’Italia riceveva nella Capitale i neo-campioni del Mondo, quel Sudafrica capace alla prima partecipazione iridata di fermare gli All Blacks di Jonah ...

Rugby - Mondiali 2019 : Sudafrica-Namibia 57-3. Derby africano senza storia - nove mete degli Springboks : Gli Springboks meglio dell’Argentina: servono solo 25 minuti al Sudafrica contro la Namibia, nella sfida valida per la Pool B della Coppa del Mondo di Rugby (quella dell’Italia) per marcare quattro mete e conquistare il punto di bonus offensivo nel Derby africano. Al contrario dei sudamericani, però le marcature fioccano, alla fine le mete sono nove ed il punteggio finale è di 57-3. Mbongeni Mbonambi (9′, 16′), Francois ...