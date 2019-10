Roma | anziana uccisa in casa | fermato il figlio della badante Ipotesi di una rapina

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) C’è un fermo per l’omicidio di una donna di 91 anni trovata cadavere ieri sera a Tolfa, vicino, nella sua abitazione di Corso Italia. Si tratterebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, di un 23enne albanese,dell’. A emettere il fermo è stata la procura di Civitavecchia, dopo che l’uomo è stato a lungo ascoltato dai Carabinieri. La 91enne, trovata con il volto tumefatto, secondo le prime informazioni, sarebbe stataa pugni. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per la donna, che presentava segni di violenza, non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati i CarabinieriStazione di Tolfa eCompagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini. Laera a soqquadro. L’è quella di unafinita male. Per l’omicidio ci sarebbe un sospettato, rintracciato dai ...

