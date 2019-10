Rita Dalla Chiesa in lacrime a Italia Sì | “Alessandra Appiano | potevamo salvarti!”

La spia russa Maria Butina sarà rilasciata dalla prigione della Florida in cui sta scontando la sua pena e sarà trasfeRita in Russia : Maria Butina, la spia russa condannata lo scorso aprile negli Stati Uniti per avere cospirato contro il governo americano, sarà rilasciata dalla prigione della Florida in cui sta scontando la sua pena a 18 mesi di carcere e sarà rimandata

Permessi a mafiosi - Rita Dalla Chiesa : Avranno brindato come quando hanno ucciso mio padre : La nota conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha criticato la sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi anche per i mafiosi condannanti all’ergastolo... La sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi premio anche per i mafiosi condannati all'ergastolo ha sollevato un vespaio di polemiche. Fortemente critica per il verdetto è Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv, ...

Rai - Roberto Fico : «Riforma è una priorità - serve maggior lontananza dalla politica» : Roberto Fico Roberto Fico rilancia un proprio cavallo di battaglia: la Rai – dice – va riformata al più presto. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della Camera ha bollato come prioritario il rinnovo del servizio pubblico, parlando della necessità di un “cambio di paradigma“. Non è la prima volta che l’esponente M5S insiste sul punto; sinora, però, le sue parole sono rimaste tali, sebbene ...

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il Ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Meghan Markle - Harry rivela la feRita indelebile lasciata dalla morte di Diana : Sono passati 22 anni dalla morte di Diana Spencer. La sua prematura dipartita ha causato una ferita ancora aperta in Harry che, quando la Principessa di Galles ha perso la vita a Parigi, era appena dodicenne. Del dolore legato alla morte della madre il Duca di Sussex ha parlato ancora una volta nel corso delle riprese del documentario che andrà in onda stasera su ITV. Il secondogenito della principessa del popolo, che si è visto chiedere se ...

Doping - macchina della verità prima della gara : sette bodybuilder esclusi dalla competizione : Per combattere l'annoso problema del Doping nel settore, una federazione di bodybuilding ha sottoposto gli iscritti a una competizione al test della cosiddetta "macchina della verità". A farne le spese sono stati sette culturisti, bocciati dalla macchina e dunque non ammessi per sospetto Doping ma anche squalificati per dieci anni.Continua a leggere

Rita Dalla Chiesa sul caso degli agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e Saviano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Daphne Caruana Galizia - a due anni dalla morte si cerca ancora la verità : Amava il colore viola Daphne, il viola di Tiro – un colore regale usato in passato dalla nobiltà, estratto da una rara chiocciola di mare chiamata Murex trunculus – come spiega sua sorella Corinne Vella. Questo particolare e prezioso colore usato nell’antichità non si è mai sbiadito e con il tempo è diventato ancora più deciso e luminoso. Paradossalmente è quello che sta accadendo alla vicenda di Daphne Caruana Galizia: nonostante la ...

Giovanni Conversano - tutta la verità su Serena Enardu. La clamorosa confessione arriva a 12 anni dalla rottura : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. Dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

Marco Carta - la verità sul coming out dalla D’Urso : Marco Carta si confessa e racconta tutta la verità sul coming out fatto in diretta nella trasmissione di Barbara D’Urso. Una confessione che il cantante ha scelto di fare di fronte alle telecamere dopo averci pensato per molto tempo e di cui oggi non si pente. L’ex star di Amici e vincitore di Sanremo ha rivelato che avrebbe voluto fare coming out diversi anni fa, ma all’epoca chi gestiva la sua immagine glielo impedì, ...

Rita Dalla Chiesa lancia l'allarme terrorismo : Troppo odio contro agenti : Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: "Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: "“Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello ...