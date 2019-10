RISULTATI SERIE C | CLASSIFICA Diretta gol | la sfida allo stadio Garilli | live score

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : si gioca al Via del Mare! Live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: la Diretta gol Live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

RISULTATI SERIE B - 9^ giornata – Tonfo Benevento - il Crotone fa tris e lo aggancia in vetta : la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L’anticipo del venerdì è appannaggio dell’Ascoli, che batte di misura l’Entella. Sabato alle 15 Tonfo Benevento. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Inzaghi, e che sconfitta: 4-0 a Pescara. Ne approfitta il Crotone, che batte per 3-2 il Venezia e aggancia la vetta. Pari Chievo a Cosenza ed Empoli a Trapani. 1-1 tra Salernitana e ...

RISULTATI SERIE A live - 9^ giornata : pari tra Lecce e Juve - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve e se l’Inter vince può superarla in vetta. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro l’Udinese. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore ...

RISULTATI SERIE B - 9^ giornata : Ascoli di misura sull’Entella - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L’anticipo del venerdì è appannaggio dell’Ascoli, che batte di misura l’Entella. Sabato alle 15 in programma, tra le altre, Pescara-Benevento, Cosenza-Chievo e Salernitana-Perugia. Alle 18 il derby toscano tra Livorno e Pisa. Chiude il turno, domenica, Cremonese-Frosinone. Il programma completo e la classsifica. VENERDI’ ore ...

RISULTATI SERIE A live - 9^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Turno che si apre con Sassuolo-Verona e si chiude con Fiorentina-Lazio. In mezzo, la Juventus gioca a Lecce, l’Inter ospita il Parma, la Roma riceve il Milan. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro l’Udinese. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 20,45 Verona-Sassuolo SABATO ore 15 Lecce-Juventus ore 18 Inter-Parma ore ...

RISULTATI SERIE C - 11^ giornata e classifiche : blitz di Avellino e Sudtirol - solo un pareggio per il Potenza : Risultati Serie C – Si torna in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, il torneo entra sempre più nella fase importante e sono in arrivo indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match del gruppo A pareggio tra Olbia ed Albinoleffe, finisce sul risultato di 1-1, pareggio del Novara sul campo del Renate, march davanti al pubblico amico per il Monza che dovrà vedersela contro il Gozzano. Nel girone B ...

