Risultati NBA – Gallinari brilla ma non basta a Oklahoma | Doncic trascina Dallas | LeBron

Risultati NBA – Antetokoumpo piega i Rockets! Trae Young fa volare gli Hawks : i Clippers battono gli Warriors : Antetokoumpo trascina i Bucks al successo sui Rockets di Harden e Westbrook, vittorie per Hawks e Clippers: i Risultati dei match NBA della notte Solo tre match nella notte italiana ma lo spettacolo NBA non delude le attese. Prima uscita stagionale per i Milwaukee Bucks chiamati subito ad una trasferta complicata in casa dei Rockets di Harden e Westbrook. La nuova coppia di Houston è devastante: ‘Il Barba’ mette a referto 19 punti, 7 ...

Risultati NBA – Gli Spurs di Belinelli stendono i Knicks - Doncic trascina Dallas : Irving ne fa 50 ma i Nets cedono ai Wolves : Tanti Risultati a sorpresa nella notte NBA, capace di regalare emozioni e spettacolo nelle undici partite disputate Non poteva mancare lo spettacolo in questa seconda notte NBA, caratterizzata da ben undici partite piene di pathos e di emozioni. Vincono e convincono gli Spurs di Marco Belinelli, che si impongono 120-111 contro i New York Knicks, a cui non bastano i 51 punti messi a referto dalla coppia Morris-Randle. Credits: Instagram ...

Nba - Clippers-Lakers e Toronto-NOP : Risultati video/ Melli - miglior azzurro di sempre : Nba, Clippers-Lakers è subito show con Leonard che batte LeBron James. video highlights partite: Niccolò Melli miglior azzurro di sempre, all'esordio,

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (23 ottobre) : i Raptors vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime, dopo una partita ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (23 ottobre) : i Raptorsi vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte, con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime dopo una partita ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (23 ottobre) : i Raptorsi vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte, con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime dopo una partita ...