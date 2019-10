Riconvocherò la commissione diaconato femminile Il Papa a conclusione del

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il, adel Sinodo sull’Amazzonia, ha annunciato che riconvocherà laper studiare la possibilità di istituire ilcon nuovi membri. Lo ha detto lo stesso Bergoglio parlando a braccio, in spagnolo, ai Padri sinodali. “Ci sono alcune cose da riformare - ha detto - la chiesa sempre è in riforma”.Il Pontefice ha poi confermato che nei prossimi mesi pubblicherà una Esortazione apostolica a fine Sinodo sull’Amazzonia. “L’esortazione post-sinodale non è obbligatoria” ma “una parola delsu quello che ha vissuto nel Sinodo la vorrei dare entro la fine dell’anno, dipende dal tempo che ho per pensarci”, ha detto Bergoglio. Nel suo discorso ilha anche criticato le “elite cattoliche” che nel documento finale del Sinodo ...

