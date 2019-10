Regionali Umbria | Vincenzo Bianconi la verità sul candidato di Pd e M5s | È di

Elezioni Regionali Umbria 2019 - la guida completa : come si vota - sondaggi - candidati : Domani 27 ottobre si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: la data del voto, la legge elettorale e i candidati, tra cui sono favoriti Donatella Tesei (centrodestra) e Vincenzo Bianconi, il candidato civico di Movimento 5 ...

Come si vota Elezioni Umbria 2019/ Video - Regionali : scheda - preferenze e liste : Come si vota alle Elezioni Regionali Umbria 2019: Video istruzioni, candidati, liste e preferenze. No voto disgiunto: in palio 20 seggi in Consiglio

SONDAGGI POLITICI - Regionali UMBRIA/ Dati nazionali : Lega al 35 - 2% - Pd e M5s... : SONDAGGI POLITICI, intenzioni di voto e rilevazioni pre Elezioni REGIONALI UMBRIA 2019: gradimento leader, Salvini stacca Conte e Zingaretti.

Otto e mezzo - Sgarbi sulle Regionali in Umbria : "Catastrofe Pd-M5s - quanto prenderà Salvini". Cifre mai viste : "Non ha bisogno di speculare". Vittorio Sgarbi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, prevede per Matteo Salvini una larga e storica vittoria alle regionali in Umbria del 27 Ottobre, anche al di là delle polemiche sulla sicurezza e le misure carenti del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Leggi

Perché le Regionali in Umbria sono una trappola : Le elezioni Regionali in Umbria sono il primo banco di prova dell'alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma anche un test importante dopo i primi mesi del governo Conte bis. E mentre Matteo Salvini è pronto a lanciare la scalata alle altre Regioni italiane, anche nella maggioranza c'è chi spera in una debacle.Continua a leggere

Regionali Umbria. Di Maio - Conte - Zingaretti - Speranza insieme per il candidato civico Bianconi : la prima foto di gruppo Pd-M5s-Leu : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata staccata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del Conte 2, si preparano a testare ...

Regionali Umbria - commissione Antimafia : “Dopo lo studio delle liste nessun dei candidati risulta impresentabile” : nessuno dei candidati risulta nelle condizioni ostative previste dalla cosiddetta legge Severino né da quelle previste dal Codice di regolamentazione della legge del 2018. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, aprendo la seduta odierna. Dunque non c’è nessun candidato “impresentabile” secondo l’Antimafia dopo lo studio delle liste in vista delle Regionali in Umbria. L'articolo ...

Sondaggi Lega sulle Regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

Perché la sfida di Conte a Salvini va ben oltre le Regionali in Umbria : Al leader della Lega e suo ex ministro dell'Interno, il premier rimprovera di essersi sottratto alla richiesta di chiarimenti sul cosiddetto Moscagate. Ma il destinatario del messaggio di Conte non è solo il leader dell'opposizione ma anche (e soprattutto) Luigi Di Maio e Matteo Renzi

Regionali in Umbria - il centrosinistra verso la catastrofe. Il candidato Bianconi : "Se perdiamo..." : In Umbria si vota domenica. Ma sono già un paio di giorni che la coalizione giallorossa mette le mani avanti. Pd e M5s iniziano a sentire odore di sconfitta. Allora precisano che le elezioni Regionali non sono da considerarsi un test nazionale. E non avranno ripercussioni sul governo. La coalizione

Elezioni Regionali Umbria 2019 : quando e come si vota - la guida : Elezioni regionali Umbria 2019: quando e come si vota, la guida Elezioni regionali Umbria 2019 – Domenica 27 ottobre gli occhi della politica nazionale saranno tutti puntati sull’Umbria. Ovvero la Regione chiamata al voto per l’elezione del presidente e del nuovo consiglio regionale. Si tratta della prima sfida elettorale dopo la nascita del governo Conte II. Inoltre vede per prima volta sperimentata e sottoposta ...

Regionali - ecco perché l’Umbria è strategica (anche se ha solo 703 mila elettori) : Domenica si vota. L’esito della sfida tra Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei potrebbe anche condizionare il governo. Salvini: «Test nazionale importantissimo»

Regionali Umbria - l’appello Berlusconi : “Il 27 tutti a votare - chiamate anche gli ex fidanzati” : “Il 27 andiamo tutti a votare, lo dico anche a tutte le belle signore in sala: vale la pena telefonare ai vecchi fidanzati o alle vecchie fidanzate, e niente gelosia perché c’è in ballo la nostra libertà”. Così Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa a Perugia insieme ai leader del centrodestra. L'articolo Regionali Umbria, l’appello Berlusconi: “Il 27 tutti a votare, chiamate anche gli ex fidanzati” ...

