Reddito di cittadinanza ma non solo | arrestato doppio furbetto

Napoli - spacciatore col Reddito di cittadinanza : in auto aveva 1 - 5 kg di marijuana e hashish : Ufficialmente disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza. In realtà, un “lavoro” lo aveva, illegale. Per questo un uomo di 58 anni, Francesco Colantuono, è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale, nell’hinterland napoletano. L’uomo è stato bloccato nel centro del paese, lungo via Brancaccio, dopo aver ceduto una dose di 6 grammi di marijuana a una donna. Una volta scoperto, i carabinieri hanno perquisito ...

Ruba la luce e prende il Reddito di cittadinanza - a Palermo meccanico furbetto : Rubava la luce e prendeva il reddito di cittadinanza. Furbetti scatenati a Palermo. L’ennesimo caso di furbetto del reddito di cittadinanza è stato scoperto nel quartiere Zen 2 del capoluogo siciliano dove un ragazzo di 29 anni aveva allestito un’officina meccanica abusiva. Ma non solo. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo asportava irregolarmente la corrente elettrica dalle rete di distribuzione. Come se non ...

Reddito di cittadinanza 2019 : convenzione Caf-Inps - cambia la domanda : Reddito di cittadinanza 2019: convenzione Caf-Inps, cambia la domanda A proposito del Reddito di cittadinanza abbiamo scritto recentemente in questo nostro articolo della firma da parte del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo del Decreto che “definisce l’attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza”. Qui invece vi parliamo della convenzione ...

Reddito cittadinanza - De Luca : “In centri impiego bande di delinquenti minacciano impiegati. È davvero corruzione di massa” : “Nei centri provinciali per l’impiego, ai quali si rivolgono i percettori del Reddito di cittadinanza, sta succedendo qualcosa di grave. Si riversano bande di delinquenti e di tossicodipendenti che hanno minacciato gli impiegati. Abbiamo trovato anche siringhe nei bagni“. E’ la denuncia del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. E aggiunge: “Io ...

Reddito di cittadinanza - furbetti scatenati : scoperte due nuove truffe : A Roma una donna di 46 anni titolare del sussidio è stata trovata in possesso di 38 grammi di cocaina. A Monza un'altra...

46enne romana condannata per spaccio. Sospeso suo Reddito di cittadinanza : Roma – Arrestata dai Finanzieri una donna di 46 anni di Roma, che aveva trasformato un circolo ricreativo in gestione in una centrale di spaccio di cocaina. Con l’arresto è stata impedita la vendita di 155 dosi di droga. I militari sono stati attirati dal continuo andirivieni degli avventori in un esercizio sito nel quartiere tiburtino. Ciò ha fatto scattare la perquisizione dei locali, dove sono state rinvenute dosi già confezionate ...

Solo 1 beneficiario su 10 del Reddito di cittadinanza ha sottoscritto il Patto per il lavoro : Secondo la normativa che regola il reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dal riconoscimento del sostegno economico, il beneficiario è chiamato dal centro per l'impiego per siglare il Patto per il lavoro. Ma ad oggi, Solo uno su 10 dei percettori "occupabili" del sussidio ha firmato il Patto.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - solo 70mila beneficiari hanno firmato il "patto per il lavoro" : La macchina si è messa in moto in ritardo ma dal 2 settembre ad oggi i percettori già convocati dai centri per l'impiego...

Solo un decimo dei percettori del Reddito di cittadinanza ha firmato il Patto per il lavoro : Su oltre 700mila beneficiari del sussidio considerati “occupabili”, in 70mila hanno sottoscritto presso i centri per l'impiego l’impegno ad attivarsi nella ricerca di un’occupazione: 18mila in Sicilia, oltre 15mila in Campania, 9.400 in Piemonte.

Reddito di cittadinanza - pagamento il 28 ottobre : tutti i dettagli sulla ricarica : Reddito di cittadinanza, la ricarica della carta da parte di Poste Italiane è prevista nel mese di ottobre lunedì 28. E' l'Inps ogni mese a mandare i...

Reddito di cittadinanza : decreto progetti utili firmato dalla Catalfo : Reddito di cittadinanza: decreto progetti utili firmato dalla Catalfo Passo dopo passo (qui un nostro articolo sulle piattaforme telematiche previste per la gestione dei percorsi di reinserimento lavorativo o di inclusione sociale) entra sempre più nel vivo il percorso attuativo del Reddito di cittadinanza in tutte le sue fasi. Reddito di cittadinanza, le ultime novità Il ministro del Lavoro in carica Nunzia Catalfo ha fatto sapere, in ...

Ricarica carta Reddito di cittadinanza ottobre 2019 : data pagamento poste : Ricarica carta reddito di cittadinanza ottobre 2019: data pagamento poste reddito di cittadinanza: in arrivo l’accredito della mensilità di ottobre da parte di poste; l’appuntamento con la Ricarica è fissato alla prossima settimana. reddito di cittadinanza ottobre: quando avverrà l’accredito? L’accredito della mensilità di ottobre del reddito di cittadinanza avverrà lunedì 28: nei mesi scorsi, l’accredito è avvenuto sempre il 27esimo ...

Reddito di cittadinanza - furbetto e pure recidivo : 57enne dice addio alla card : Un beneficiario del rdc è stato sorpreso dalla polizia municipale di Palermo mentre faceva il parcheggiatore abusivo. I...