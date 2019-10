Recensione WWE 2K20 | il wrestling come non volevamo vederlo

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il grandedi WWEè finalmente sbarcato su personal computer e console. I ragazzi di Visual Concepts, a cui è stato affidato lo sviluppo dal publisher 2K Games, hannoogni anno infiammato i cuori degli appassionati su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Anche grazie alla licenza totale della WorldEntertainment Inc., il team si è posto l'obiettivo di mettere sul piatto un titolo che sì, riprende la sua gloriosa tradizione e affina gli aspetti dei capitoli precedenti, ma anche uno che cerca di introdurre diverse novità utili a pennellare un'esperienza quanto più completa e densa di contenuti. Le migliorie, poi, passano per la creazione di modalità mai viste prima e per qualche accortezza in un gameplay ormai collaudato. Non tutto però è andato per il verso giusto, e l'ultima incarnazione di WWE 2K mostra il fianco a ben più di una critica, sia a livello ...

OptiMagazine : Recensione #WWE2K20 - il wrestling come (non) volevamo vederlo -