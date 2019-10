Raz Degan | la nuova vita dopo l’addio alla tv e a Paola Barale

Fonte : dilei

(Di sabato 26 ottobre 2019) Sono trascorsi 25 anni da quando Razraggiunse il successo in Italia grazie a un iconico spot di Jägermeister. Era il 1995 e da allora sono cambiate molte cose, soprattutto ladel modello, che ha deciso di lasciare il mondo della tv per fare altro. Oggi Raz insegna yoga, gira il mondo e presto partirà per il Niger nell’ambito di una missione dell’Onu. “Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro – ha raccontato a TgCom24 -. Ti dico solo che a un certo punto ho capito che tutta questa fama era vuota di contenuti. E mi ha fatto fare il viaggio più importante della, quello interiore. Non me ne frega più niente di mostrami. Sono maestro di yoga. Mi preoccupo per le cose importanti, viviamo un momento drammatico, tra effetti climatici, guerre, immigrazione”. “Sono stato molto fortunato – ha detto, 25 anni ...

