Raffiche di vento a 170 all’ora | il lavavetri rimane appeso in balia delle raffiche

F1 - GP Giappone 2019 : si rischia di non correre! Raffiche di vento a 160 km/h - domani la decisione : Il tifone Hagibis, dopo aver provocato la cancellazione di due partite dei Mondiali di rugby, rischia di mettere in serio pericolo lo svolgimento del GP del Giappone. domani, infatti, le autorità locali decideranno se sia il caso di correre, con i venti fino ai 160 km/h in arrivo su una zona piuttosto ampia del Paese del Sol Levante, che comprende anche Tokyo e buona parte dei dintorni. Sarebbe una decisione dal fortissimo impatto su numerosi ...