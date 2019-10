Quotidiano spagnolo Sport | a meno di 180 milioni di euro Fabian non si muoverà da Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019)Ruiz è al centro del futuro calciomercato. Il corteggiamento dei club spagnoli e inglesi si fa davvero serrato ma il portale ibericofa sapere la cifra che occorre per portarlo via daRuiz piace moltissimo al Barcellona ma anche al Real Madrid e al Manchester City. La loro insistenza per il 23enne centrocampistadelè molto forte. Ma il” sostiene che al momento il giocatore è inavvicinabile per chiunque: De Laurentiis avrebbe fatto sapere che non è disposto a trattare perdi 180di. Un modo per considerare il talentoincedibile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Contratto di Callejon e Mertens, Milik decisivo in Spal –: Cuozzo e Iodice a Radio Marte Schelotto: ”Con Ibra, ilnon sarebbe sicuro di vincere lo Scudetto, ...

