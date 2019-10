Proteste di piazza anti-governative | caos a Beirut Nasrallah | “Rischio di guerra civile”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) In Libano e' sceso in campo il segretario generale di Hezbollah, Hassan, per denunciare il rischio che si possa arrivare a "unacivile" per lediche hanno messo nel mirino il sistema politico-confessionale su cui si regge il Paese dei cedri. "Temo che ci sia qualcuno che voglia portare il Libano allacivile", ha denunciato in diretta tv il leader del Partito di Dio sciita, "qualsiasi soluzione deve basarsi sulla regola di non cadere nel vuoto delle istituzioni. Perche' e' molto pericoloso, e porterebbe ad un collasso sociale ed economico".ha parlato subito dopo gli scontri, per la terza volta in 24 ore, tra sostenitori di Hezbollah e altri manifestnel centro di. Un cordone di un centinaio di poliziotti ha poi separato le due fazioni. "Contrariamente alle voci che si sono diffuse, Hezbollah sostiene le ...

HuffPostItalia : ''Sospese le libertà'. In Cile 3 morti per le proteste. Coprifuoco e carri armati in piazza - valigiablu : Dal Cile al Libano i cittadini in piazza contro disuguaglianze e crisi economica - Corriere : Cile: scontri in piazza e bus in fiamme. «Stato d’emergenza» -