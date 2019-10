Prof a Bristol | “La mia svolta? Un cartellone pubblicitario In Italia i politici dicono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Quanto tempo serve ad un laureatono per fare il primo passo nel sistema scolastico britannico, per diventare insegnante? Venticinque minuti. O almeno, così è successo ad Antonio Moraca,essore di latino eno che da 5 anni vive e lavora a, nel Regno Unito. “Non dico che sia stato facile – racconta – ho dovuto studiare per la prova di ingresso, frequentare per dieci mesi il corso per l’abilitazione, fare il tirocinio, i colloqui. Ma dal punto di vista burocratico è stato tutto estremamente semplice. E potevo contare sulle borse di studio del governo per le spese e il mantenimento“. Antonio si laurea con lode alla Federico II di Napoli in Filologia Moderna e decide di partire per un’esperienza all’estero: arriva a, con la speranza di poter poi approdare negli Stati Uniti per un dottorato. “Non penso ci sia bisogno di elencare tutti ...

