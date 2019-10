Probabili formazioni Bologna-Sampdoria | in avanti Palacio | rischiano Gabbiadini e Dzemaili

Probabili formazioni 9^ giornata : Lecce-Juve - turnover per Sarri. Inter-Parma - Lukaku dal 1' : Probabili formazioni 9 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 9 giornata di Serie A. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma venerdì alle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal 1′. A seguire […] L'articolo Probabili formazioni 9^ giornata: Lecce-Juve, ...

Lecce Juventus Probabili formazioni - Sarri fa turnover : 5 sorprese dal 1' : Lecce Juventus probabili formazioni – La Juventus che affronta la trasferta sul campo del Lecce potrebbe essere diversa rispetto a quella maggiormente disegnata da Maurizio Sarri in quest’inizio di stagione. Senza Cristiano Ronaldo, ma con un Dybala in forma e un Higuain ritrovato. Sarà la seconda stagionale dei bianconeri senza CR7, che era rimasto a casa anche per la sfida esterna con il Brescia in infrasettimanale. Lecce Juventus ...

Probabili formazioni Genoa-Brescia : tridente per Thiago Motta - Corini punta su Balotelli : Probabili formazioni Genoa-Brescia – Delicato scontro salvezza quello che andrà in scena sabato sera al “Ferraris”. Il Genoa di Thiago Motta affronterà il Brescia di Corini. Cambio in panchina per il Grifone. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista rossoblu Thiago Motta. Il neo-allenatore predilige un calcio offensivo, tant’è che dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pandev, Kouamé e Pinamonti. Il ...

Probabili formazioni Inter-Parma : debutto anche in campionato per Esposito : Probabili formazioni Inter-Parma – Dopo la preziosissima vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League, l’Inter di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri sono all’inseguimento della Juventus. Nella nona giornata di campionato sarà il Parma a far visita a San Siro. L’Inter è reduce dalla vittoria con brivido finale sul campo del Sassuolo. Il Parma ha annientato il Genoa con un sonoro ...

Probabili formazioni Serie B - 9^ giornata : tutti gli schieramenti del campionato cadetto : Probabili formazioni Serie B – Si scende in campo per la nona giornata di Serie B. Un turno molto importante che si apre con l’anticipo del venerdì tra Ascoli e Virtus Entella. Sabato si gioca il grosso del turno, visto che già martedì si tornerà in campo per l’infrasettimanale. Il Benevento va a Pescara, il Perugia a Salerno. Derby infuocato alle 18 tra Livorno e Pisa. Il posticipo di domenica è ...