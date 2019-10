Fonte : blogo

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dal 28 ottobre, ogni lunedì alle ore 20.45 su Sky- canali 120 e 400 di Sky - e disponibile su Sky On Demand,, dopo le prime due stagioni,– third edition, ilincentrato sull’ideato, prodotto e condotto dalla giornalista e conduttrice Sabrina Donadel, nota per essere anche la moglie di Paolo Kessisoglu del duo Luca & Paolo.Nel corso del trasmissione Sabrina Donadel incontrerà in esclusiva nelle loro case i collezionisti privati più prestigiosi italiani e internazionali. Consi potranno scoprire i capolavori, finora inaccessibili, dei più importanti artisti.ilall'pubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2019 09:05.

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Marc Chagall, Mazzo di fiori su sfondo rosso, 1970 circa, Olio su tela, 41x32,5 cm, Pri… - SerieTvserie : Private Collection, torna il programma dedicato all'arte contemporanea - GinnySkinny_ : RT @VanityFairIt: Fra il sogno di diventare inviata di guerra e il matrimonio con Paolo Kessisoglu («Il vero matrimonio è quello con Luca»)… -