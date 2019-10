Primavalle Arrestato 35enne per estorsione

Fonte : romadailynews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Identificato eunromano, con precedenti, per. La vittima aveva conosciuto l’uomo all’interno di un bar. Stanco dell’ennesima richiesta di denaro, si è rivolto agli agenti del Commissariato di Polizia didenunciando di essere vittima dida parte di uno uomo conosciuto all’interno di un bar che, presentatosi come Giulio, dopo aver sentito che lo stesso a seguito di un incidente stradale stava cercando dei pezzi di carrozzeria per sostituirli con quelli danneggiati, si è offerto di procurarglieli dietro un compenso di 700 euro, da saldare in anticipo. Accordo e condizioni economiche rifiutate dalla vittima che hanno portato l’estorsore a tempestare di telefonate il malcapitato tanto da indurre quest’ultimo ad inserirlo nella ‘black list’ del suo cellulare. La vittima ha riferito anche che, ...