Preti sposati | sì del sinodo dei vescovi per le zone in cui scarseggiano i sacerdoti

La Chiesa apre ai Preti sposati : Angelo Scarano Nel documento conclusivo siglato dal Sinodo sull'Amazzonia pure il riconoscimento di "ministeri femminili" alle donne Il lavoro del Sinodo sull'Amazzonia è finito. Il documento finale è coraggioso sull'apertura ai preti sposati (ma passando dal diaconato permanente), molto meno sulla possibilità di un diaconato femminile. In molti lo sollecitano, si legge, ma si attendono gli esiti della commissione di studio in ...

Il Sinodo propone di ordinare Preti gli uomini sposati : Nel documento conclusivo siglato dal Sinodo Panamazzonico anche il riconoscimento di «ministeri femminili» alle donne. Francesco ha spiegato che l’ex San’Uffizio «approfondirà» il tema del diaconato femminile

Sinodo sull’Amazzonia - arriva il sì ai Preti sposati. Resta il no alle donne diacono. “Ma il celibato rimane dono di Dio” : Il Sinodo apre ai preti sposati. Chiusura, invece, per le donne diacono. È quanto deciso dai quasi duecento padri sinodali che hanno partecipato all’assemblea speciale sull’Amazzonia svoltasi in Vaticano. Il paragrafo sui preti sposati, benché approvato con la maggioranza dei due terzi richiesta, è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti contrari, 128 placet contro 41 non placet. Alla fine è stata scelta una strada diversa ...

Sinodo sull’Amazzonia - due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli uomini sposati ordinati Preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...

Don Cereti : "La Chiesa apra ai Preti sposati per rigenerare la comunità cattolica" : Andrea Pegoraro Il teologo evidenzia che il celibato opzionale potrebbe contrastare il calo delle vocazioni e la fuga dei fedeli. E aggiunge che "l'esclusione delle donne riguardo l'ordinanza al ministero è contraria agli insegnamenti del Vangelo". Riprende due concetti espressi da Papa Francesco al Sinodo per l’Amazzonia ovvero l’apertura ai preti sposati e un ruolo più incisivo della donna in Vaticano. Secondo don Giovanni Cereti ...

Donne e Preti sposati al centro Sinodo : 22.21 Tra le proposte avanzate nel corso del Sinodo sull'Amazzonia c'è anche quella di "pensare alla possibilità di un'ordinazione diaconale per le Donne, così da valorizzarne la vocazione ecclesiale". Lo si legge in una sintesi dei lavori di stamane curata da Vatican News. Nel dibattito è entrata inoltre la questione dell'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, i cosiddetti 'viri probati'. Una possibilità che per alcuni Padri sinodali ...

Sinodo - i progressisti spingono : Preti sposati e ministero femminile : Giuseppe Aloisi Inizia il Sinodo panamazzonico e il cardinale Hummes già mette le cose in chiaro: la Chiesa verso l'approvazione dei preti sposati Il Sinodo panamazzonico è iniziato da ventiquattro ore, ma il cardinale Claudio Hummes che è il relatore generale dell'appuntamento, ha già svelato le intenzioni dei progressisti. Il porporato brasiliano, nella sua relazione iniziale, ha infatti confermato la presenza di due itinerari ...

Preti sposati - così la Chiesa cerca di nascondere la crisi : Giuseppe Aloisi La Chiesa cattolica chiamata a decidere sui Preti sposati. Si allarga il fronte dei contrari e degli scettici. Si aggiunge pure il cardinal Ouellet Andare verso un modello protestante di Chiesa pur di celare una crisi numerica che non sembra conoscere risoluzione: in Vaticano ci pensano. Almeno in relazione all'approvazione dei cosiddetti "viri probati", cioè laici di chiara fede chiamati ad amministrare i sacramenti ...

Preti sposati - il Sinodo sull'Amazzonia preoccupa i conservatori : Giuseppe Aloisi Il Sinodo sull'Amazzonia, che può apportare novità dottrinali significative, compatta il fronte dei cardinali conservatori. E il fronte del "no" ai Preti sposati continua a crescere nel numero I cardinali conservatori sospettano che un evento di natura particolare, cioè il Sinodo di ottobre che riguarda l'Amazzonia, possa, in virtù della sua importanza de facto, divenire generale e contribuire alla comparsa dei Preti ...