Prescrizione | con la nuova legge basta reati impuniti come nel caso Viareggio I

Prescrizione - Zingaretti : “Stiamo ancora discutendo la riforma. Non sono convinto sullo stop visti i tempi incerti dei processi” : La riforma della Prescrizione? Nicola Zingaretti non è ancora convinto che la nuova legge in vigore dall’1 gennaio del 2020 si quella giusta. “A noi non convince l’idea di un punto fermo nella Prescrizione a fronte di tempi assolutamente incerti nel processo. Ci siamo seduti al tavolo con lo stesso spirito con il quale abbiamo discusso la manovra e stiamo discutendo di federalismo, senza accettare pacchetti precostituiti e senza ...

Penalisti in sciopero contro la riforma della Prescrizione : Gli avvocati Penalisti scendono di nuovo in campo per cercare di fermare la riforma della prescrizione. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, uno sciopero che prevede l’astensione dalle udienze come forma di protesta contro la norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". Una norma contro la quale i Penalisti già ...

Frosinone - martedì 22 convegno su processi infiniti senza Prescrizione : Roma – “Imputati per sempre. Il processo senza prescrizione. Criticità e problematiche” è il titolo del convegno promosso dalla senatrice avv. Kristalia Papaevangeliu e dal presidente della Camera penale di Frosinone avv. Enrico Pavia, in programma martedì 22 ottobre a Frosinone, alle ore 17, presso la Sala conferenze del Tribunale, in via Fedele Calvosa. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine ...

Prescrizione - Di Maio conferma : "Sarà in vigore dall'1 gennaio 2020" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Incontro Pd-Bonafede - exit strategy Prescrizione : Una norma salva-processi. E' questa una possibile 'exit strategy', riferiscono fonti parlamentari, sulla quale starebbero lavorando Pd e M5s per trovare un accordo sulla riforma della prescrizione. E' lo scoglio piu' delicato in questa prima fase di navigazione del governo. Perche' finora il ministro Bonafede ha spiegato che la riforma della prescrizione non si tocca, anche perche' - questa la tesi - i suoi effetti si avvertiranno tra tre o ...

Caso Force Blue - Prescrizione per Flavio Briatore e altri tre imputati. Yacht confiscato : prescrizione del reato, ma confisca della barca. Si conclude così in appello a Genova il Caso, passato anche da un verdetto della Cassazione, dello Yacht Force Blue. L’imprenditore Flavio Briatore e altre tre persone sono state prosciolte per “intervenuta prescrizione”. Il processo in secondo grado, con la condanna a 18 mesi per Briatore, era stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza. I ...

Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro riforma della Prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

Prescrizione - i penalisti proclamano 5 giorni di sciopero contro lo stop dopo il primo grado : Cinque giorni di sciopero contro la riforma della Prescrizione. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penali: lo sciopero è previsto dal 21 al 25 ottobre prossimi ed è legato allo stop della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo. “Il Ministro della Giustizia ha pubblicamente dichiarato che nessun intervento è previsto su quella norma, mentre il Partito Democratico, ha ...

I penalisti annunciano cinque giorni di sciopero : "Con la nuova Prescrizione tempi dei processi indefiniti" : Gli avvocati penalisti si mobilitano contro la riforma della prescrizione. E lanciano un messaggio al governo nei giorni in cui dovrà prendere forma il nuovo disegno di legge in tema di processo penale, civile e Csm. L’Unione delle Camere penali italiane ha decretato “l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale” per cinque giorni.I legali sono pronti a non lavorare il 21, 22, ...

I penalisti pronti allo sciopero contro la riforma della Prescrizione : "Decuplicherà i tempi dei processi" : Gli avvocati penalisti sono sul piede di guerra, contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministro della Giustizia, a quanto risulta dopo l’incontro avuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sulla prescrizione siamo pronti a darela risposta più ...

Giustizia - Bonafede : “Non ci sarà modifica della legge sulla Prescrizione. Sul sorteggio per il Csm unica divergenza con il Pd” : “Non c’è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione, l’obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso, quando si lavora nell’interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari”. Il Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...