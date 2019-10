Premio Laudomia Bonanni | G Pontiggia con Il moto delle cose è il vincitore

Premio Laudomia Bonanni - gli appuntamenti per la premiazione della 18esima edizione : L'Aquila - Giunta ormai al termine la 18esima edizione del Premio letterario intitolato alla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni, che quest'anno vede quale ospita d'onore lo scrittori messicano Homero Aridjis, che incontrerà la stampa venerdì 25 ottobre alle ore 10,30 presso la sala biblioteca della Bper in via strinella. Gli impegni per la manifestazione proseguiranno il giorno successivo, venerdì 25 quando presso ...